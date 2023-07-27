Спецоперация на Украине 27 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 июля 2023 года.

Российский отряд БОБР отчитался об успехах в зоне СВО

Российский беспилотный отряд быстрого реагирования за 10 месяцев уничтожил в зоне проведения специальной военной операции 50 единиц техники, среди которой танки Leopard производства Германии и бронемашины пехоты Bradley американского производства, сообщает «Лента.ру».

Отряд присоединился к участию в спецоперации с сентября прошлого года и одним из первых применил FPV-дроны. С помощью летательных аппаратов Украина лишилась также пикапов и легкобронированной техники.

Ранее FPV-дроны разгромили колонну с западной техникой, которую получил Киев.

Стало известно об атаке ВСУ на четыре российских села за день

Украинская армия атаковала за день четыре села в Белгородской области, сообщает «Лента.ру».

Первым под обстрел попал населенный пункт Поповка, на который беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку. Пограничникам удалось приземлить аппарат с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Затем беспилотник был расстрелян из автоматов.

После этого БПЛА атаковал село Журавлевка в 700 метрах от границы и населенный пункт Илек-Пеньковка, куда прилетело три боеприпаса ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра.

Последняя атака была по селу Новопетровка Валуйского района почти в дух километрах от границы. Беспилотник сбросил гранату в поле. Во всех случаях никто не пострадал.

Российские военные отразили девять атак ВСУ и уничтожили более 150 бойцов

Российские военные отразили девять атак армии Украины на сватовском и краснолиманском направлении, сообщает «Лента.ру».

Было ликвидировано более 150 бойцов. Также украинские военные потеряли две боевые машины пехоты, четыре бронемашины, орудие Д-30 и три миномета. Кроме того восемь солдат сдались в плен.

Истребители России Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту, пункту управления, а также двум складам с боеприпасами в районе Красного Лимана, Новолюбовки и Торской.