В Херсонской области заявили о снижении активности перемещений ВСУ

По его словам, это случилось после уничтожения российской армией крупнейшего склада горюче-смазочных материалов. Он был разгромлен под Бериславом. При этом Вооруженные силы Украины полностью не прекратили попытки переправить мелкие группы на левобережье. Для этого не требуется много топлива, тем более, рейды украинских бойцов, как правило, происходят либо до середины реки, либо на левый берег в один путь.