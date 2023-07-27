В Херсонской области заявили о снижении активности перемещений ВСУ
В Херсонской области отмечается снижение активности перемещений украинских военных на правом берегу Днепра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление врио главы региона Владимира Сальдо.
По его словам, это случилось после уничтожения российской армией крупнейшего склада горюче-смазочных материалов. Он был разгромлен под Бериславом. При этом Вооруженные силы Украины полностью не прекратили попытки переправить мелкие группы на левобережье. Для этого не требуется много топлива, тем более, рейды украинских бойцов, как правило, происходят либо до середины реки, либо на левый берег в один путь.
Ранее Сальдо заявил о потерях ВСУ с начала июля на территории региона. Речь идет о 880 человек личного состава. Также украинская армия лишилась военной техники.