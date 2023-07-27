Подполье раскрыло данные об ударах ВС РФ по расположению наемников в Николаеве

Как минимум четыре места расположения иностранных наемников на Украине были уничтожены, рассказал РИА Новости активист николаевского подполья.

Подполье раскрыло дополнительные данные о результатах российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту, нанесенные 19-20 июля по объектам на южном побережье Украины. Как указал источник, ракета прилетела в Коблево, который находится на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым.