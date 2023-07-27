Учебно-боевой Як-130 модернизируют для выполнения спецзадач

Напомним, что Як-130 был разработан для замены учебно-тренировочных самолетов L-39. Первый полет совершил в 1996 году. Летные испытания завершились в 2009 году. Самолет способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений.

На сегодняшний день эти самолеты используются не только как учебные, но и в качестве легкого штурмовика. Они способны применять как легкие НАР С-8, так и гораздо более тяжелые С-13 и С-25ОФМ, а также авиабомбы весом до 500 килограммов, в том числе управляемые. Возможен запуск ими и оружия класса "воздух-воздух", такого как ракеты с инфракрасной системой самонаведения Р-73.