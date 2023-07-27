В Лондоне заявили, что участвовали в разработке плана наступления ВСУ

Лондон и Соединенные Штаты принимали участие в разработке плана наступления Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

По его словам, наступательные действия Киева соответствует ожиданиям. Отмечается, что в целом Украина выполняет подготовленный на Западе план. Работа над ним велась в течение прошлой зимы. Хиппи указал, что Киев якобы проявляет «надлежащую осторожность», отказываясь отправлять на поле боя большое количество солдат и оружие.

«Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого — победа к сентябрю», — отметил замглавы военного ведомства.

Он также признал, что Россия «никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что».