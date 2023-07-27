Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

Министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Северной Корее, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности. Темы беседы российское министерство раскрыло в своем Telegram-канале.

При этом в Минобороны не уточнили, что еще Шойгу и Ким Чен Ын обсуждали на встрече. Впрочем, отмечают, что 27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950 — 1953 годов.