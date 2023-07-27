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Стало известно, какие страны помогли Украине с разработкой контрнаступления

Заместитель главы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в интервью газете Telegraph, что Британия и США участвовали в разработке плана контрнаступления Украины.

Британия и США участвовали в разработке плана контрнаступления ВСУ
© Газета.Ru

По словам Хиппи, в настоящее время украинские Вооруженные силы оправдывают ожидания союзников.

«В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы», - сказал военный.

Замглавы британского МО отметил, что украинское командование сейчас проявляют «надлежащую осторожность», не отправляя большое количество военнослужащих и западное оружие на поле боя.

Хиппи подчеркнул, что происходящее на Украине — «не голливудский фильм», не будет момента с надвигающимися танками под музыку и победы к сентябрю.

При этом военный добавил, что Россия никогда не будет слабым противником.

При этом ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины все еще есть силы для продолжения контрнаступления.

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