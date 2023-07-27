На Западе оценили изобретательность российских военных в ходе спецоперации

Российские военные успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины и проявляют изобретательность в ходе специальной военной операции. Об этом пишет издание Economist.

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В статье говорится, что в ответ на продвижение украинских военнослужащих российские бойцы проводят стремительные контратаки, а не прячутся в траншеях и опорных пунктах.

«Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что русские не просто умело реализует свою военную доктрину, но и действуют весьма изобретательно», — отмечается в материале.

Так, военнослужащие устанавливают одну противотанковую мину на другую, чтобы повредить инженерные машины разминирования ВСУ.

Авторы статьи подчеркнули, что в результате действий российских военных украинское контрнаступление застопорилось.