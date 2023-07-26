Белый дом отметил низкий темп контрнаступления ВС Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга сослался на слова украинского президента Владимира Зеленского о медленном процессе контрнаступления, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция велась на Youtube-канале американской администрации.
Кирби был задан вопрос, считают ли власти Соединенных Штатов, что украинское контрнаступление идет «слишком медленно».
«Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы», — сказал координатор Белого дома, уточнив, что США не будут занимать какую-либо позицию по данной теме и не будут «направлять эту украинскую военную операцию как диванный генерал».
Он также отметил, что власти Украины должны «измерять прогресс» контрнаступления по сравнению с планом.
Как до этого стало известно, в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».