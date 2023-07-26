Белый дом отметил низкий темп контрнаступления ВС Украины

«Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы», — сказал координатор Белого дома, уточнив, что США не будут занимать какую-либо позицию по данной теме и не будут «направлять эту украинскую военную операцию как диванный генерал».