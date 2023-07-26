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Белый дом отметил низкий темп контрнаступления ВС Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга сослался на слова украинского президента Владимира Зеленского о медленном процессе контрнаступления, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция велась на Youtube-канале американской администрации.

Белый дом отметил низкий темп контрнаступления ВС Украины
© globallookpress.com

Кирби был задан вопрос, считают ли власти Соединенных Штатов, что украинское контрнаступление идет «слишком медленно».

«Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы», — сказал координатор Белого дома, уточнив, что США не будут занимать какую-либо позицию по данной теме и не будут «направлять эту украинскую военную операцию как диванный генерал».

Он также отметил, что власти Украины должны «измерять прогресс» контрнаступления по сравнению с планом.

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Как до этого стало известно, в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

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