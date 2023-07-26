В США отказались назвать дату начала обучения украинских пилотов F-16

Западные страны работают над программой обучения украинских пилотов применению истребителей-бомбардировщиков F-16, рассказал координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он добавил, что точные сроки запуска проекта пока не определены, пишет ТАСС.

Кирби отметил, что подготовка летчиков будет осуществляться в Румынии и Дании.

По его словам, дата старта проекта и длительность программы подготовки пока обсуждаются.

В ходе консультаций с партнерами, заметил координатор, могут быть названы и другие площадки.

В частности, уточнил Кирби, специалисты из Великобритании открыли для украинских пилотов языковые курсы, на которых будут обучать их военной лексике. Цель курсов - научить летчиков ориентироваться в инструкциях, написанных на английском языке.

Западные эксперты и официальные лица неоднократно заявляли, что передача истребителей этого типа Украине не окажет решающего влияния на ход противостояния.