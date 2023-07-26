В ЕС признали неготовность защитить себя от нападения сильного врага

Директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу NTV Евросоюз и, в частности, Германия, в настоящее время не готовы защищаться от нападения сильного врага.

«На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, то это будет трудно», — заявил он, оценивая возможности Германии противостоять возможному нападению на страну.

Глава Rheinmetall подчеркнул, что выделенных ранее бундесверу 100 миллиардов евро на модернизацию войск недостаточно, добавив, что для этих целей необходимо примерно 300-350 миллиардов евро.

Помимо этого он опроверг заявления о том, что концерн, поставляющий оружие Киеву, является стороной конфликта на Украине.