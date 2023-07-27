США полагают, что у Киева еще есть возможности для продолжения контрнаступления

"Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством, - отметил Остин, говоря об украинской стороне. - И если это будет сделано в подходящий момент, есть надежда, что это предоставит возможности, и, может быть, позволит им изменить динамику на поле боя".