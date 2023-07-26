Стало известно об ожесточенных боях в районе Артемовска

Российские военные ведут ожесточенные бои за село Клещеевку, которое находится в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Жестокие бои за Клещеевку продолжаются, враг наступает, наши контратакуют. Противник здесь бросает значительные силы на прорыв нашей обороны, включая свои элитные нацистские подразделения», — сказано в сообщении.

Военкоры подчеркнули, что находящиеся в районе села военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают, что им пока не удалось взять населенный пункт. Отмечается, что украинские военные потеряли большое количество бойцов в ходе предпринятых попыток штурма.