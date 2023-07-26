В Белом доме высказались об обучении украинских летчиков пилотированию F-16

Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби . Об этом пишет РИА Новости.

В администрации президента США Джо Байдена высказались о тренировках бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время.

«Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», — подчеркнул Кирби.

Он уточнил, что у ВСУ есть танки, артиллерия, системы HIMARS. Кирби опроверг тезис о том, что Киев не получает от союзников те разновидности вооружений, которые ей необходимы, попросту не соответствует действительности.