Нанесен удар по аэродрому ВСУ, откуда взлетали Су-24 с ракетами Storm Shadow

ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает "Военная хроника".

Отмечается, что в районе военного аэродрома зафиксировано не менее трех прилетов.

В сообщении говорится, что на этом аэродроме ранее базировались самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с помощью которых ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.

В Староконстантинове прогремело большое количество взрывов и работает ПВО, пишут украинские СМИ. Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области и в городе Хмельницком.

Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал на всей территории Украины.

Сегодня местные СМИ сообщали о сериях взрывов в Винницкой, Харьковской и Житомирской областях Украины. Отмечалось, что в городе Первомайский Харьковской области при взрывах были повреждены промышленные объекты.