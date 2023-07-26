Нанесен удар по аэродрому ВСУ, откуда взлетали Су-24 с ракетами Storm Shadow
ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает "Военная хроника".
Отмечается, что в районе военного аэродрома зафиксировано не менее трех прилетов.
В сообщении говорится, что на этом аэродроме ранее базировались самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с помощью которых ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.
В Староконстантинове прогремело большое количество взрывов и работает ПВО, пишут украинские СМИ. Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области и в городе Хмельницком.
Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал на всей территории Украины.
Сегодня местные СМИ сообщали о сериях взрывов в Винницкой, Харьковской и Житомирской областях Украины. Отмечалось, что в городе Первомайский Харьковской области при взрывах были повреждены промышленные объекты.
Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow 11 мая этого года. На данный момент это самое дальнобойное оружие в арсенале ВСУ, поставленное Западом.