Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Белоруссии

Сотрудники Спасательной службы МВД Армении не примут участия в учениях спасателей стран ОДКБ. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на прессу-службу МВД республики.

По данным агентства, специальные учения «Скала-2023» пройдут в Белоруссии в период с 1 по 6 сентября. Темой станет ликвидация последствий радиационной аварии.

В пресс-службе пояснили, что у сотрудников службы чрезмерная профессиональная загруженность, поэтому они не смогут принять участие в учениях.

В Белоруссию планируют приехать делегации из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Напомним, что в сентябре 2022 года Армения отказалась участвовать в маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.