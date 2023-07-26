Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Белоруссии
Сотрудники Спасательной службы МВД Армении не примут участия в учениях спасателей стран ОДКБ. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на прессу-службу МВД республики.
По данным агентства, специальные учения «Скала-2023» пройдут в Белоруссии в период с 1 по 6 сентября. Темой станет ликвидация последствий радиационной аварии.
В пресс-службе пояснили, что у сотрудников службы чрезмерная профессиональная загруженность, поэтому они не смогут принять участие в учениях.
В Белоруссию планируют приехать делегации из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Напомним, что в сентябре 2022 года Армения отказалась участвовать в маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
В Ереване объяснили этот шаг сложной ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном.