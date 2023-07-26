"Продолжающийся кризис на Украине дает побочные эффекты, и их последствий становится все больше. Основным выходом является достижение политического урегулирования по украинскому вопросу. Военные средства - не альтернатива этому, правильным выбором являются диалог и переговоры", - сказал он.