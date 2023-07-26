$90.09-0.3999.69-0.67

НАТО усилит разведку в Черном море из-за прекращения зерновой сделки

На фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина, сообщает РИА Новости.

НАТО усилит разведку в Черном море из-за прекращения зерновой сделки
© Lenta.ru

В заявлении уточняется, что Североатлантический альянс и его члены будут расширять наблюдение и разведку в Черноморском регионе «в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов».

В НАТО также указали, что присутствие военного блока в регионе было расширено еще с 2022 года, во многом благодаря многонациональным боевым группам в Болгарии и Румынии.

Ранее Совет ЕС подтвердил нежелание пяти стран-соседей Украины получать от нее зерно.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости