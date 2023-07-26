Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.

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«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены», — подчеркнул полковник, отметив, что в этом случае у Киева ничего не останется.

Макгрегор добавил, что даже ВСУ начали признавать, что не могут дальше вести наступательные действия, поскольку понесли слишком большие потери личного состава.

Экс-советник Пентагона пояснил, что украинское контрнаступление привело к медленному и осторожному продвижению российской армии по всей линии фронта.

При этом эксперт обратил внимание, что президент России Владимир Путин не стремится к эскалации, а хочет избежать прямого столкновения с США или НАТО.