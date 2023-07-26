Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.
«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены», — подчеркнул полковник, отметив, что в этом случае у Киева ничего не останется.
Макгрегор добавил, что даже ВСУ начали признавать, что не могут дальше вести наступательные действия, поскольку понесли слишком большие потери личного состава.
Экс-советник Пентагона пояснил, что украинское контрнаступление привело к медленному и осторожному продвижению российской армии по всей линии фронта.
При этом эксперт обратил внимание, что президент России Владимир Путин не стремится к эскалации, а хочет избежать прямого столкновения с США или НАТО.
Ранее Макгрегор заявил, что российские войска при необходимости легко дойдут до Киева и тем самым поставят точку в украинском конфликте. По его словам, в Белом доме не хотят признавать поражение США в украинском конфликте, а потому оттягивают его урегулирование.