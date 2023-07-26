Военный эксперт рассказал, с какими проблемами столкнется Украина при использовании F-16

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал «Комсомольской правде» о перспективах применения американских истребителей F-16 в украинском конфликте.

По его словам, если Украина в конце 2023 года получит, к примеру, 20 самолетов F-16 и запустит их сразу в небо, то четверть пилотов станет мишенями для российских ВКС. Он подчеркнул, что за 3-6 месяцев обучения летчик не будет компетентен, так как навыки полета на истребителе надо наработать хотя бы в течение года.

По мнению генерала, воздушного боя между F-16 и МиГ-29 или Су-35 ждать не стоит, ведь в этом случае будет действовать российский войсковой компонент, а также ПВО и системы залпового огня, которые будут бить по пунктам управления противника, авианаводчикам, которые корректируют полет.

«С таким сложным противодействием, массовым воздействием на противника, я думаю, F-16, даже профессиональные летчики США или других западных стран еще не встречались в реальных полетах», - заметил Попов.