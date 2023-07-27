Правительство утвердило форму повестки по мобилизации

Правительство Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете», «основным способом связи военкомата с призывниками была и остается традиционная бумажная повестка».

Повестки о призыве по мобилизации будут схожими с теми, которые оповещают призывников-срочников. Различаться будет шапка документа — в ней в качестве основания для призыва укажут приказ главы государства об объявлении мобилизации, а также конкретную дату и время, когда нужно явиться в военный комиссариат.

На новую форму повесток будут распространяться те же правила, что и на старые оповещения, которые представляют собой типовую форму повестки по призыву. Повестку также разместят в Едином реестре военнообязанных и в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».