Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона. Как говорится в сообщении, Украина "начала основной удар своего контрнаступления". Утверждается, что ВСУ "бросили в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве", многие из которых прошли подготовку на Западе
По информации других источников издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. Ранее военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что контрнаступление ВСУ развивается неудачно.
По его словам, НАТО не снабжала Украину достаточными ресурсами для контрнаступления и не давала Киеву достаточно времени для освоения нового западного оборудования. 23 июля глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на период с конца июля до середины августа. До этого полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины шокировал страны Запада.