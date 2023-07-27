NYT: началась основная фаза контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона. Как говорится в сообщении, Украина "начала основной удар своего контрнаступления". Утверждается, что ВСУ "бросили в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве", многие из которых прошли подготовку на Западе

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По информации других источников издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель. Ранее военный аналитик Аллан Орр обвинил НАТО в том, что контрнаступление ВСУ развивается неудачно.