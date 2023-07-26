Минобороны России сообщило об успешном наступлении на куземовском направлении

Вооруженные силы России (ВС) провели успешное наступление на куземовском направлении спецоперации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российским войскам удалось занять более выгодные рубежи.

Село Куземовка находится в Сватовском районе Луганской народной республики.

Отдельно Конашенков рассказал об успехах военных на краснолиманском направлении, где ВС России удалось продвинуться сразу на несколько километров.