WP: Украина ежемесячно теряет на фронте до 10 тысяч беспилотников

« Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Фёдоров . Другие подсчёты говорят об уровне потерь в 10 тыс. в месяц», — говорится в сообщении The Washington Post .

В интервью газете министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Фёдоров отметил, что на Украине пытаются модернизировать дроны, в том числе с помощью технологий ИИ. Однако, по мнению политика, такой подход представляет угрозу.