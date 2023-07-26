Стало известно об отражении двух волн наступления ВСУ на запорожском фронте

Российские военные отразили две волны наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на запорожском фронте. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Наши бойцы отразили две волны наступления на Работино на Запорожском фронте, ожидается третья», — говорится в сообщении.

Отмечается, перед каждой атакой ВСУ вели артподготовку с применением кассетных боеприпасов. По данным РВ, противник потерял более 30 единиц бронетехники, один отряд был взят в плен. «Сейчас враг проводит перегруппировку, ожидается новая попытка прорыва нашей обороны», — сообщают военкоры.