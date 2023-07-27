Названы особенности комплекса разведки «Зоопарк-1М»

Артиллеристы Центрального военного округа совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрбатарейной борьбы. Члены экипажа машины назвали особенности комплекса. Соответствующее видео публикует Минобороны России в Telegram.

«Машина засекает абсолютно всю артиллерию противника, включая РСЗО, минометы, орудия любого калибра — 152, 155, 203, 120 миллиметров. Чаще всего встречаются минометы, так как это основное средство поражения пехоты», — сказал начальник комплекса с позывным Батыр.

Он добавил, что на развертывание комплекса уходит шесть-семь минут, а на движение — 15-20 минут. Радиолокационный луч «Зоопарка» сопровождает вылетевший снаряд, рассчитывает его траекторию, определяя место выстрела. После этого данные передают старшему командиру, который принимает решение о поражении цели. «Замены такой машине нет в рамках контрбатарейной борьбы», — добавил Батыр.

Оператор станции «Зоопарк» с позывным Стрелок отметил, что обработка траектории полета длится 30 секунд, после чего выдаются координаты огневой позиции.