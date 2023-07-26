США не намерены сокращать военную помощь Израилю после реформы системы правосудия

США не будут сокращать военную помощь Израилю даже после того, как там начнется перестройка системы правосудия.

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"Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи", - заявил в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Израилю помощь на сумму около 3,8 миллиарда долларов. Значительная их часть идет на противоракетную оборону и военную технику. Таким образом, Израиль стал крупнейшим получателем накопленной военной помощи США с конца Второй мировой войны, общая сумма которой в настоящее время составляет около 158 миллиардов долларов, сообщает телеканал ORF.