США не намерены сокращать военную помощь Израилю после реформы системы правосудия
США не будут сокращать военную помощь Израилю даже после того, как там начнется перестройка системы правосудия.
"Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи", - заявил в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.
Соединенные Штаты ежегодно предоставляют Израилю помощь на сумму около 3,8 миллиарда долларов. Значительная их часть идет на противоракетную оборону и военную технику. Таким образом, Израиль стал крупнейшим получателем накопленной военной помощи США с конца Второй мировой войны, общая сумма которой в настоящее время составляет около 158 миллиардов долларов, сообщает телеканал ORF.
Ранее парламент Израиля принял основной элемент судебной реформы. Законопроект ограничивает возможности Верховного суда. Вся оппозиция отказалась голосовать. Закон является частью пакета, который критики считают опасным для демократии. Президент США Джо Байден указал, что не будет ставить никаких условий для получения военной помощи.