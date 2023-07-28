СМИ сообщают о взрывах на аэродроме в Сумской области

Военная хроника сообщает о взрывах на аэродроме в Сумской области
Военная хроника сообщает о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.
«Украинские мониторинговые каналы сообщают минимум о двух мощных прилётах в этом районе. Предположительно, атакованы ангары, где хранились украинские беспилотники и боеприпасы», — указывается в материале.
Тип ракеты или беспилотника, использованного для удара по объекту, пока не уточняется.
Ранее Военная хроника сообщила о вероятном поражении цеха по ремонту техники на «Запорожстали».