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Военная хроника сообщает о взрывах на аэродроме в Сумской области

Военная хроника сообщает о взрывах на аэродроме Шостка в Сумской области Украины.

СМИ сообщают о взрывах на аэродроме в Сумской области
© RT на русском

«Украинские мониторинговые каналы сообщают минимум о двух мощных прилётах в этом районе. Предположительно, атакованы ангары, где хранились украинские беспилотники и боеприпасы», — указывается в материале.

МО РФ сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Тип ракеты или беспилотника, использованного для удара по объекту, пока не уточняется.

Ранее Военная хроника сообщила о вероятном поражении цеха по ремонту техники на «Запорожстали».

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