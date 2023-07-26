Гранаты и взрывные устройства сбросили с дронов на российский регион

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали 99 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударах по региону за 25 июля рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своей ежедневной сводке в Telegram.

Как сообщил глава региона, накануне в Белгородском районе тремя артиллерийскими снарядами было атаковано село Журавлевка. Кроме того, дрон ВСУ сбросил в населенном пункте две гранаты. Под обстрел также попало село Щетиновка — зафиксировано 10 прилетов из артиллерии и 29 из гранатомета.

Еще одна атака с помощью беспилотника была предпринята в Борисовском районе. По словам Гладкова, украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на окраине села Казачье-Рудченское.