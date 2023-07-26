Зеленский заявил об усилении системы ПВО
Систему противовоздушной обороны (ПВО) на Украине усилили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно», — написал украинский лидер.
Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев рассказал об усилении ПВО в Сумской области, создании дополнительных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами.
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