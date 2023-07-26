Российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник в небе над Сирией

Российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Сирией, выбросив приманки для ракет во время пролета над ним. Как сообщает Daily Mail, одна из ракет попала в дрон, из-за чего его пришлось посадить на землю.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля. Как рассказал командующий ВВС генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, Су-35 пролетел в опасной близости от беспилотника, который выполнял задачу по уничтожению террористических подразделений.

«Вопиющее пренебрежение российским истребителем безопасности полетов отвлекает от нашей миссии по обеспечению прочного поражения террористов ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация», — подчеркнул он.

Гринкевич добавил, что Вашингтон призывает российские силы в Сирии немедленно положить конец «безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению».