ВСУ обстреляли российский приграничный регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, речь идет об обстреле хутора Олешня в Суджанском районе. Там было зафиксировано три прилета. В результате одного из них был поврежден сарай, а также выбиты окна.

«Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища», — добавил Старовойт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле окраины поселка Красное Шебекинского городского округа пострадал комбайнер. По его словам, мужчина работал в поле, когда поселок был атакован. Он получил осколочное ранение голеностопа и был доставлен в больницу.