Категории запаса: список, что означают группы и как определить свой разряд

С 1 января 2024 года в России вступят в силу поправки в законе «О воинской обязанности и военной службе», которые увеличивают предельный возраст пребывания в запасе для некоторых категорий запаса на пять лет. Мы расскажем, как определить собственный разряд в военном билете и что он означает.

Что такое категория запаса

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Категория запаса каждого военнообязанного вносится в пункт 23 раздела V военного билета. Категория определяется в зависимости от возраста и звания резервиста. При этом со временем (либо из-за динамики состояния здоровья) категория запаса конкретного резервиста может меняться.

Категории запаса обозначаются цифрами от 1 до 3. От установленной категории зависит, в какой очередности военнообязанного могут призвать на военную службу в случае мобилизации. Однако стоит отметить, что на то, какие категории будут призваны, также влияет ситуация на линии соприкосновения.

Также на категорию запаса оказывает прямое влияние категория годности военнообязанного. Подчеркнём, что это разные категории – годность к военной службе отмечается буквами. Всего есть пять категорий годности:

А – годен к военной службе;

Б – годен с незначительными ограничениями;

В – ограниченно годен;

Г – временно не годен;

Д – не годен.

В случае объявления мобилизации призыв затронет все категории годности, кроме категории Д. Такие граждане не имеют категории запаса вообще, потому что не должны участвовать в военных действиях.

Помнить свою категорию запаса необходимо каждому военнообязанному гражданину России – это позволит точно знать, когда мобилизация коснётся конкретно вас или ваших знакомых.

Категория 1

В первую категорию запаса попадают все военнообязанные, которые завершили срочную службу, а также участники боевых действий. Эта категория означает, что военнообязанный представляет для армии страны наибольшую ценность, а значит, будет призван в случае мобилизации в первую очередь.

В эту категорию вносятся следующие военнообязанные:

рядовые, матросы, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины до 35 лет;

младший офицерский состав – лейтенанты и капитаны до 45 лет;

старший офицерский состав – майоры и подполковники до 50 лет;

капитаны первого ранга и полковники до 55 лет;

высший офицерский состав до 60 лет.

Категория 2

В эту категорию попадают те, кто вообще не проходил срочную службу по отсрочке, состоянию здоровья или любым другим причинам. Отсутствие военного опыта делает этих людей менее ценными активами для армии, поэтому они будут призываться не в первую очередь и только при необходимости.

В эту категорию попадают:

рядовые 35-45 лет;

младшие офицеры 45-50 лет;

старший офицерский состав 50-65 лет.

Категория 3

В эту категорию попадают те резервисты, которые не так хорошо подходят для боевых действий, как остальные, в силу возраста и отсутствия военного опыта. Военнообязанные этой категории запаса будут призваны в случае мобилизации в самую последнюю очередь, если такая необходимость вообще возникнет.

В эту категорию попадают:

рядовые 45-50 лет;

младший офицерский состав 50-60 лет;

старшие офицеры до 65 лет;

женщины-военнообязанные 45-50 лет.

Что такое ВУС

Помимо категорий годности и запаса, в военном билете также присутствуют сведения о военно-учётной специальности (ВУС) военнообязанного. В пункте 26 военного билета содержится особое цифро-буквенное обозначение, которое означает военную специальность резервиста – то, чем будет заниматься гражданин, если будет призван по мобилизации. ВУС может состоять из шести цифр и одной буквы. Первые три цифры означают военную специальность, последние три цифры означают воинскую должность, а буква является признаком военной службы.

Отметим, что полную расшифровку всех цифровых обозначений Министерство обороны не публикует, однако некоторая часть всё же известна. Среди обозначений военных специальностей известны следующие:

100 – стрелок;

101 – пулемётчик;

102 – гранатомётчик;

106 – войсковая разведка;

107 – части и подразделения спецназа (СпН);

109 – снайпер;

113 – танкист;

121 – экипаж БМП;

122 – экипаж БМД;

124 – экипаж БТР;

131 – автоматизация во всех видах и родах войск;

134 – зенитно-ракетные войска;

166 – инженерные войска;

252 – машинист бронепоезда;

262 – техник;

422 – УКВ-радиостанции;

423 – радиотелефонист;

461 – коротковолновые радиостанции;

427 – однополюсные радиостанции средней и малой дальности;

554 – космическая радиосвязь;

600 – оператор ЭВМ;

756 – механик технического подразделения;

757 – мастер технического подразделения;

760 – старший кондуктор;

837 – водители транспортных средств категории ВС;

838 – автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;

878 – санитар;

879 – медик;

998 – пригодный для службы в армии, но не проходил срочную службу;

999 – ограниченно пригоден к службе в армии, но не имеет опыта военной подготовки.

Последние три цифры означают воинскую должность. Как и в случае со специальностью, полный список является гостайной, но некоторые обозначения известны:

000 – без должности;

001 – авиационный механик;

070 – дежурный;

097 – заместитель командира взвода;

112 – инструктор;

147 – командир взвода;

182 – командир отделения;

194 – командир танка;

203 – контролер;

210 – водитель-крановщик;

220 – механик по реактивным моторам самолётов;

256 – рядовой механик технической роты;

259 – механик-водитель;

271 – музыкант;

282 – наводчик-оператор;

385 – эксперт по подрывным работам под водой;

540 – огнемётчик;

542 – оленевод;

543 – оператор;

544 – операционная медицинская сестра;

552 – парикмахер;

566 – писарь;

569 – повар;

620 – почтальон;

628 – помощник начальника;

629 – помощник командира;

634 – помощник солиста;

640 – радиотелеграфист

646 – разведчик;

662 – сапёр;

669 – слесарь;

672 – снайпер;

673 – солист;

786 – старший механик;

791 – старший механик-водитель;

810 – старший оператор;

815 – старший оптик;

847 – старший разведчик;

868 – старший стрелок пулемётчик

899 – старший электрик;

915 – стрелок;

940 – телеграфист;

945 – авиационный техник по приборам и электрооборуд.

956 – укладчик парашютов;

959 – фармацевт;

962 – фельдшер;

963 – фельдшер-спасатель (бортовой);

976 – химик;

984 – чертежник;

994 – экскаваторщик;

995 – электрик;

997 – электромонтёр.

Буква в ВУС означает признак военной службы:

А – сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ;

Б – специалисты по ракетному оружию;

Д – воздушно-десантные войска;

К – плавсостав надводных кораблей;

М – морская пехота;

П – внутренние войска;

Р – пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ);

Т – строительные части и подразделения;

Е – лётный состав авиации;

С – подразделения МЧС;

Ф – подразделения специального назначения;

Х – разведка горных воинских частей и подразделений;

З – уровень образования (институт/высшее училище);

Ш – ФАПСИ (правительственная связь).