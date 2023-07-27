Российские военные выбили украинских военных с ряда позиций

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, за последние несколько дней российкая армия имела успехи северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово.

«Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками», — отметил эксперт.

По его словам, на некоторых участках на краснолиманском направлении ВСУ оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны.