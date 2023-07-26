Спецоперация на Украине 26 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 июля 2023 года.

МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении четырех атак ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 190 военнослужащих, российские войска успешно отразили четыре атаки противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он добавил, что украинская сторона также лишилась шести боевых бронированных машин, пяти пикапов, двух гаубиц Д-20, одного орудия Д-30, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Украинская штурмовая группа при попытке взятия позиций российских военных из отряда «Барс-10» на запорожском направлении потеряла почти весь состав — от 70 до 100 человек. Об этом рассказал командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным «Сатурн», передает РИА Новости.

Он уточнил, что количество погибших удалось выяснить по радиоперехватам радиопереговоров противника, их укрытие должно находиться неподалеку. Командир добавил, что по перехваченным беседам стало ясно: группа запросила эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождалась.

Стрелок-зенитчик группировки «Восток» из ПЗРК «Игла» сбил вертолет Ми-24 ВСУ

Стрелок-зенитчик группировки «Восток» в ходе боевой операции сбил вертолет Ми-24 армии Украины из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.