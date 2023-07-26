Мобилизация: последние новости на сегодня 26 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 июля 2023, в материале «Рамблера».

В Приморье расширили льготы для многодетных семей, члены которых участвуют в СВО

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В Приморье приняли закон, расширяющий комплекс мер поддержки многодетных семей, дети из которых участвуют в боях на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт краевого законодательства.

Уточняется, что теперь на время службы одного из детей в ВС РФ по контракту или в связи с частичной мобилизацией его семья продолжает считаться многодетной, если юноша не достиг возраста 23 лет перед уходом на фронт.

Действующее законодательство до этого информировало, что многодетной в Приморском крае может считать семья, у которой в составе 3 и более детей младше 18 лет, а также детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Верховный суд счел участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Ефрейтор Владислав Устин, которого признали виновным в аварии на дороге со смертельным исходом, могут освободить от наказания. Решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, который служил по контракту в ВС РФ и воевал на Украине, пишет News.ru.

Издание пишет, что это решение приняли спустя несколько дней после того, как в силу вступил закон, освобождающий военнослужащих, воевавших на стороне РФ на Украине, от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.

Утверждается, что Верховный суд принял это решение с учетом и остальных факторов: с момента совершения ДТП прошло более полутора лет, поэтому сейчас осужденный «не представляет опасности», указано в документе.

Госдума гарантировала участникам СВО сохранение предыдущего места работы

Добровольцы, мобилизованные и прочие граждане РФ, принимающие участие в специальной военной операции, не могут быть уволены с предыдущего места работы. Такую поправку приняли в ГД, заявил глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов, передает URA.RU.

Он уточнил, что в Государственной Думе посчитали необходимым предоставить солдатам гарантию: при возвращении домой их ждет та же работа и дальнейший карьерный рост.