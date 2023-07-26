$90.09-0.3999.69-0.67

ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк и населенный пункт Петровское в ДНР, выпустив 18 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ обстреляли Донецк и Петровское снарядами натовского калибра
© EPA

Как говорится в публикации, после полуночи был зафиксирован обстрел по направлению: населенный пункт Максимильяновка — Петровский район Донецка. Украинские войска применили три снаряда калибра 155 миллиметров.

Донецк был обстрелян ранее вечером, в 18.05, 21.35 и 22.05 по нему выпустили 11 снарядов. Затем еще 4 снаряда выпустили по Петровскому району.

6
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости