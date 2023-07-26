Австрийский полковник назвал причину больших боевых потерь Киева

Военный эксперт австрийского министерства обороны полковник Маркус Райснер заявил, что погибло значительное количество украинских солдат, прошедших полугодовую военную подготовку в странах НАТО. Об этом офицер сказал в интервью телеканалу N-TV.

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По словам Райснера, он получил информацию с Украины о массовой гибели солдат одного из подразделений. Больше половины военных не вернулись с минного поля, куда их отправил неопытный 47-летний командир-резервист.

Такие непрофессиональные действия командира сильно ударили по моральному духу украинских бойцов. Райснер также считает, что первая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончилась провалом.