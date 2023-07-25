В Турции разработали первую в мире «умную» подводную мину

Турецкая промышленная фирма KOC Defense, совместно с Советом по технологическим исследованиям Турции, разработала первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия. Об этом сообщает газета Star.

Новинка будет представлена во время международной выставки оборонной промышленности Турции. Уточняется, что мина может сбрасываться с большой высоты с истребителей F-16, а также БПЛА Akinci и Aksungur. Это делает новую мину практически недосягаемой для тех средств ПВО, которые работают с воздушными угрозами на малой и средней высоте.

Разработчики мины отмечают, что их целью было превратить обычные бомбы общего назначения MK-84 в наступательные морские мины. Новая разработка включает в себя комплект крылатого наведения, «умную» систему поиска целей, а также минно-пусковое устройство.