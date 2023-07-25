Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей
На Запорожском направлении ситуация временно стабилизировалась, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».
«На линии фронта относительное затишье перед бурей», - подчеркнул политик.
По его словам, активные действия ведутся на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. Вместе с тем, добавил он, на ореховском и васильевском - обстановка спокойная, фиксируются небольшие обстрелы
Рогов заметил, что в настоящее время противник занимается передислокацией подразделений, готовит войска к второй фазе контрнаступления.
По его данным, Киев задействовал в наступлении только 40% своих штурмовых бригад, 60% в боях еще не участвовали.
Напомним, что Украина готовилась к наступлению с прошлого года. В тылу, а также на полигонах стран-партнеров готовились штурмовики, обучались экипажи для танков, БМП и БТР.
4 июля 2023 года ВСУ перешли в наступление на ряде направлений. За два неполных месяца Киев утратил большое количество бронетехники, самолетов, беспилотников. Потери живой силы превысили 26 тыс. человек.