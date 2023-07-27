В России придумали беспилотник весом 38 граммов для ударов по живой силе

В России разработали маленький беспилотник «Вектор Х-120», который весит 38 граммов, предназначенный для атаки по армии противника. Об этом сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения».

© Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы разработали маленький дрон „Вектор Х-120“ весом в 38 граммов без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи патронов калибра 5,45×39 мм и 9 19 мм Люгер», — передает ТАСС слова ОКБ.

Такой дрон, по словам создателей, сможет выполнять задачи, которые невыполнимые для обычного стрелка. Беспилотник может прилететь в укрытие и поразить цель внутри. «Солдату, чтобы выстрелить, нужно выйти из укрытия, дрон можно запускать прямо из укрытия», — добавили в бюро.

Дрон может летать до шести минут. Дальность полета до двух километров. Его максимальная скорость — 50 километров в час.