Глава движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после провала атаки на ореховском направлении проводят ротацию и передислокацию для наступления на запорожском направлении, сообщает РИА Новости .

По его словам, российские солдаты атакуют украинских бойцов из артиллерии и минометов с целью не допустить их нового наступления. Рогов уточнил, что задачей ВСУ в настоящее время является захват села Работино, поскольку в дальнейшем это позволит им провести наступление на Токмак и предпринять попытку выйти к побережью Азовского моря.