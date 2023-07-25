В Пентагоне рассказали подробности нового пакета помощи Киеву на $400 млн

Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи. Вооружения и техника будут поставлены на сумму порядка $400 млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В Пентагоне отметили, что в пакет войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, патроны к стрелковому оружию.

Кроме того, украинским военным будут отправлены переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

В новый транш будут включены также 32 БТР Stryker, беспилотники Hornet.

Ранее западные эксперты сообщили, что бронетехника производства США, Германии, Франции не в состоянии преодолеть российские минные поля, установленные перед первой линией обороны.