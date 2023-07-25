Турция покажет конкурента российского «Панциря»

Турецкая компания Aselsan покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, который может стать конкурентом российского комплекса «Панцирь», на оборонной выставке IDEF 23 в Стамбуле. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что новый комплекс предназначен для защиты стационарных объектов и военных колонн на марше. ЗРПК может поражать низколетящие цели, включая беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

«Некоторые аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского "Панциря", самоходного зенитного комплекса средней дальности», — пишет издание.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что результативность доработанных ЗРПК «Панцирь» против ракет реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает 100 процентов.