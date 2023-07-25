Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области

«Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 км от Орехова», — сообщил Рогов.