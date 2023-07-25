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Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Роговсообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.

Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

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«Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 км от Орехова», — сообщил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что бойцы украинской армии сейчас не предпринимают интенсивных действий в Запорожской области, однако подвозят новые резервы.

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