ВС России уничтожили склады ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов штурмовой бригады ВСУ и батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины в ДНР.
«В районах населённых пунктов Григоровка и Спорное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины», — отметили в Министерстве обороны России.
Ранее военнослужащие российской армии нанесли огневое поражение пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении.