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ВС России уничтожили склады ВСУ в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов штурмовой бригады ВСУ и батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины в ДНР.

ВС России уничтожили склады ВСУ в ДНР
© РИА Новости

«В районах населённых пунктов Григоровка и Спорное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины», — отметили в Министерстве обороны России.

Ранее военнослужащие российской армии нанесли огневое поражение пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении.