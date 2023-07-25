Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

На краснолиманском направлении в ходе успешной контратаки Вооруженных сил России взят под контроль населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижение 15-й мотострелковой бригады на указанном участке составило до двух километров в глубину и до четырех километров по фронту, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. противник попытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках.