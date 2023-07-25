Стало известно число прошедших подготовку в Испании солдат ВСУ

Около 1,9 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в Испании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны королевства.

© lenta.ru

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила центр подготовки на базе Пехотной академии в Толедо, где военнослужащие ВСУ проходят обучение по разминированию. По ее словам, «число потерь на Украине очень велико в ходе контрнаступления», и поэтому эта подготовка имеет фундаментальное значение для военного успеха Киева.

В оборонном ведомстве также указали, что во вторник, 25 июля, на Украину прибыл организованный Испанией военный госпиталь.