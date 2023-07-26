Украину уличили в поиске наемников в Южной Америке

«Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. Они же о них (о людях — Примечание «Ленты.ру») не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — уличил Киев аналитик.