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Украину уличили в поиске наемников в Южной Америке

Украина ищет наемников, которые будут воевать на ее стороне, в Южной Америке, в поисках помогает Североатлантический альянс (НАТО). Новый приток военнослужащих необходим стране, так как ее мобилизационный запас может иссякнуть, заявил ветеран боевых действий, военный эксперт Василий Дандыкин, передает Ura.ru.

Украину уличили в поиске наемников в Южной Америке
© Victor Lisitsyn / Global Look Press

«Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. Они же о них (о людях — Примечание «Ленты.ру») не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — уличил Киев аналитик.

Ранее наемник, воюющий на стороне Украины, рискуя жизнью, передал на родину пугающую информацию об украинской армии. Он заявил о произволе и некомпетентности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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