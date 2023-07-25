В Запорожье назвали минные поля вокруг ЗАЭС гарантией недопущения ее захвата
Минные поля вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются гарантией недопущения ее захвата украинскими войсками. Об этом заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, минные поля на берегу Днепра, бывшего Каховского водохранилища — общеизвестный факт.
«Минные поля за пределами атомной станции — это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС», — сказал Рогов.
Он также отметил, что риска разлета мин для станции нет, и это подтверждают эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако из-за связей с западными элитами специалисты МАГАТЭ не могут раскрыть всю правду, считает Рогов.
Ранее эксперты организации нашли на периферии территории ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. При этом даже в случае детонации они не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности, сообщили в МАГАТЭ.